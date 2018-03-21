В ДТП под Томском пострадали более 20 человек

В Томской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

Инцидент произошел у населенного пункта Елизарьево в Кривошеинском районе. Согласно данным МЧС, оба водителя погибли.

Еще 23 человека из числа пассажиров автобуса пострадали. Большинству из них, в том числе 11 детям, медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Предполагается, что виновным в аварии может быть водитель грузовика – он потерял управление свои транспортным средством, в результате чего машину перед столкновением занесло, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.