Томский чиновник проиграл бюджетные деньги в онлайн-покер
В Томской области чиновник похитил из бюджета 180 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-казино.
Указанную сумму составляли поступившие в кассу администрации Вавиловского сельского поселения платежи за аренду земли и имущества и средства, предназначенные для выплаты зарплат сотрудникам администрации и покупки канцтоваров.
Желая скрыть факт хищения, чиновник попытался взять кредит в банке, но получил отказ, передает РИА ФедералПресс.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ. Сотруднику администрации грозит штраф до полумиллиона рублей и лишение права занимать госдолжности и лишение свободы на срок до шести лет.
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