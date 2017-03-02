Томский чиновник проиграл бюджетные деньги в онлайн-покер

В Томской области чиновник похитил из бюджета 180 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-казино.

Указанную сумму составляли поступившие в кассу администрации Вавиловского сельского поселения платежи за аренду земли и имущества и средства, предназначенные для выплаты зарплат сотрудникам администрации и покупки канцтоваров.

Желая скрыть факт хищения, чиновник попытался взять кредит в банке, но получил отказ, передает РИА ФедералПресс.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ. Сотруднику администрации грозит штраф до полумиллиона рублей и лишение права занимать госдолжности и лишение свободы на срок до шести лет.