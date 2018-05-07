В Томске осудили чиновника за разглашение гостайны

Государственный служащий «наболтал лишнего» на один год условно.

Дело чиновника рассматривалось в закрытом судебном процессе. Было установлено, что он сообщил сведения, составляющие государственную тайну, лицам, которые не имели соответствующего допуска.

Вместе с тем действия подсудимого не подпадали под статьи о государственной измене и шпионаже. Именно поэтому суд ограничился в выборе наказания условным сроком. Кроме того, он дал чиновнику шесть месяцев испытательного срока, передает «ФедералПресс».