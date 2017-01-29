В Томске неизвестный прыгнул с парашютом с 17 этажа

В центре Томска неизвестный человек прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома. В интернете появилось видео с автомобильного регистратора.

На опубликованных кадрах заметно, как человек прыгает с высоты, на уровне 11 этажа у него раскрывается парашют. Спортсмен благополучно приземлился на землю, сообщает "Интерфакс".

– Проезжающие мимо водители никак не отреагировали на происходящее, как будто это само собой разумеющееся, – рассказал автор видео. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.