В Томске неизвестный прыгнул с парашютом с 17 этажа
В центре Томска неизвестный человек прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома. В интернете появилось видео с автомобильного регистратора.
На опубликованных кадрах заметно, как человек прыгает с высоты, на уровне 11 этажа у него раскрывается парашют. Спортсмен благополучно приземлился на землю, сообщает "Интерфакс".
– Проезжающие мимо водители никак не отреагировали на происходящее, как будто это само собой разумеющееся, – рассказал автор видео. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.
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