В Тольятти открылась филармония православного института

Открытие новой филармонии новой филармонии Поволжского православного института состоялось в Тольятти.

Филармонию решили разместить в здании учебного центра АвтоВАЗа, здание которого было построено еще в 1974 году. В его стенах несколько последних лет проводились концертные мероприятия.

Недавно здание было реконструировано, специалистами были проведены работы по модернизации сцены и интерьера зала, который полностью оснастили необходимым материалом, улучшающим качество звуковых и световых эффектов.

- Поволжский православный институт должен стать светским вузом, готовящим не только священнослужителей, но и специалистов по гуманитарным направлениям, - сообщает издание «Федерал Пресс».

Специалистами вуза планируется преподавать студентам теологию, философию, филологию, иностранные языки, журналистику, педагогику, культурологию и искусствоведение.

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