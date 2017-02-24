Толстой напомнил Латвии о ежегодных маршах легионеров СС в центре Риги

Глава российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявление представителя Латвии, обвинившего РФ в антисемитизме, напомнил, что именно в этой прибалтийской стране ежегодно проходят официальные марши легионеров СС.

- Интересное замечание нашего латвийского коллеги Эдвинаса Сноре по поводу антисемитизма в России. Интересно, что оно раздается из Латвии, где до сих пор разрешены легальные марши ветеранов СС, а русского мэра Риги пытаются оштрафовать только за использование русского языка, - цитирует ТАСС слова Толстого.

Он также отметил, что мир стоит перед вызовом международного терроризма, и нужно в первую очередь говорить о борьбе с терроризмом. Выступление Толстого было встречено аплодисментами в зале.

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