Толстое брюхо поможет выявить затаившийся рак

Американские медики исследовали так называемый сальник - складки брюшины, богатые жировыми отложениями, и выявили в нем полезные функции для диагностики болезней.

Например, сальник выполняет иммунные функции и первым в организме реагирует на инфекции — соединительная ткань уплотняется из-за реакции на антигены, позволяя определить о болезненных симптомах внутренних органов, которые проявляют себя на жировых отложениях.

Правда, в нем есть и некоторые опасности – сальник служит питательной средой для рака яичников и желудка, концентрируя в себе метастазы.

В этом смысле сальник может помочь быстро выявить воспалительный процесс на ранней стадии заболевания, отмечает РИА Новости.