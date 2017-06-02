Толстое брюхо поможет выявить затаившийся рак

Американские медики исследовали так называемый сальник - складки брюшины, богатые жировыми отложениями, и выявили в нем полезные функции для диагностики болезней.

Например, сальник выполняет иммунные функции и первым в организме реагирует на инфекции — соединительная ткань уплотняется из-за реакции на антигены, позволяя определить о болезненных симптомах внутренних органов, которые проявляют себя на жировых отложениях.

Правда, в нем есть и некоторые опасности – сальник служит питательной средой для рака яичников и желудка, концентрируя в себе метастазы.

В этом смысле сальник может помочь быстро выявить воспалительный процесс на ранней стадии заболевания, отмечает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Россиян ожидают два непростых года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО