Только 11 процентов россиян хотят уехать из страны
Согласно данным опроса ВЦИОМ, сменить Россию на другую страну в качестве постоянного места жительства хотели бы 11 процентов граждан. Из них в ближайшее время – только семь процентов.
В 1991 году покинуть страну хотели 16 процентов опрошенных, в последние пять лет тот показатель варьируется от 11 до 13 процентов, сообщает ТАСС. При этом 86 процентов граждан не стремятся покинуть страну, а 75 процентов опрошенных считают, что их детям и внукам лучше остаться в России.
– Экономический кризис, санкционная политика и другое не оказали влияния на эмиграционные настроения россиян: рост не зафиксирован, – отмечают во ВЦИОМ.
Следующая новость В Киргизии отправлено в отставку правительство
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии