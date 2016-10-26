Только 11 процентов россиян хотят уехать из страны

Согласно данным опроса ВЦИОМ, сменить Россию на другую страну в качестве постоянного места жительства хотели бы 11 процентов граждан. Из них в ближайшее время – только семь процентов.

В 1991 году покинуть страну хотели 16 процентов опрошенных, в последние пять лет тот показатель варьируется от 11 до 13 процентов, сообщает ТАСС. При этом 86 процентов граждан не стремятся покинуть страну, а 75 процентов опрошенных считают, что их детям и внукам лучше остаться в России.

– Экономический кризис, санкционная политика и другое не оказали влияния на эмиграционные настроения россиян: рост не зафиксирован, – отмечают во ВЦИОМ.