Токсичные газы защищают от солнечных вспышек атмосферу Земли
Ученые из Университета Колорадо сообщили, что атмосфера Земли защищена от солнечных вспышек токсичными газами
Ведущая специалистка Делорес Книпп вместе с группой американских ученых трудилась над изучением коронального выброса в 1967 году и сопутствующих факторов. Оказалось, что атмосфера Земли нагревается из-за влияния Солнца, но есть процессы, которые охлаждают ее, - сообщает «Дни 24».
В итоге изучения данных зондов SNOE и TIMED агентства NASA оказалось, что после мощных солнечных вспышек в ионосфере Земли повышается концентрация окиси азота NO. Данное токсичное вещество помогает остудить планету на 400 градусов, порой показывая отрицательные результаты.
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