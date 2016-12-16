Токсичные газы защищают от солнечных вспышек атмосферу Земли

Ученые из Университета Колорадо сообщили, что атмосфера Земли защищена от солнечных вспышек токсичными газами

Ведущая специалистка Делорес Книпп вместе с группой американских ученых трудилась над изучением коронального выброса в 1967 году и сопутствующих факторов. Оказалось, что атмосфера Земли нагревается из-за влияния Солнца, но есть процессы, которые охлаждают ее, - сообщает «Дни 24».

В итоге изучения данных зондов SNOE и TIMED агентства NASA оказалось, что после мощных солнечных вспышек в ионосфере Земли повышается концентрация окиси азота NO. Данное токсичное вещество помогает остудить планету на 400 градусов, порой показывая отрицательные результаты.