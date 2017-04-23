Токио и Вашингтон начали совместные военные учения около Корейского полуострова

Вблизи Корейского полуострова начались совместные учения японских ВМС и американской авианосной ударной группы флота.

Как пишет РБК, цель учений - оказать давление на КНДР из-за непрекращающихся испытаний баллистических ракет. Учения продлятся от трех до пяти дней. В них японские и американские моряки отработают свое взаимодействие.

9 апреля к берагам Корейского полуострова была отправлена авианосная группа ВМС США. Власти Северной Кореи расценили этот шаг как провокацию и пообещали дать «жесткий ответ». 14 апреля Вашингтон сообщил, что нанесет превентивный удар, если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания.