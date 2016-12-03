Токио сожалеет в связи с размещением российских ракетных комплексов на Курилах
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида на переговорах гавой МИД России Сергеем Лавровым выразил сожаление по поводу размещения российских противокорабельных ракет в южной части Курил.
Ранее в ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что целью развертывания ракет является укрепление национальной безопасности.
Правительство Японии уже называло размещение противокорабельных ракет в южной части Курил неприемлемым, сообщает ТАСС.
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