В Токио против размещения российских войск на Курилах
Глава Минобороны Японии Томоми Инада в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу выразила недовольство планами РФ по размещению войск на Курилах.
Речь, в частности, идет об одной из четырех дивизий, которые будут сформированы в текущем году, а также о противокорабельных ракетах, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на японские СМИ.
Ранее Шойгу заявил, что российско-японские связи в военной сфере не должны отставать в развитии от дипломатических.
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