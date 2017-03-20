В Токио против размещения российских войск на Курилах

Глава Минобороны Японии Томоми Инада в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу выразила недовольство планами РФ по размещению войск на Курилах.

Речь, в частности, идет об одной из четырех дивизий, которые будут сформированы в текущем году, а также о противокорабельных ракетах, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на японские СМИ.

Ранее Шойгу заявил, что российско-японские связи в военной сфере не должны отставать в развитии от дипломатических.