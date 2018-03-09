Токио пригрозил Вашингтону судом

Власти Японии намерены предъявить в суд Всемирной торговой организации (ВТО) иск к США из-за решения Вашингтона о введении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия.

В Токио напомнили, что объем ежегодного экспорта японской стали в США составляет порядка двух миллионов тонн. Введение пошлин неблагоприятно отразится не только на японском, но и мировом экспорте. По мнению японской стороны, Штатам стоит приготовиться к целой волне защитных контрмер со стороны других государств, передает ТАСС.

Распоряжение о введении таможенных пошлин президент США Дональд Трамп подписал накануне. При этом он отметил, что на ряд странон распространяться не будут. В частности, это относится к Австралии, Канаде и Мексике.