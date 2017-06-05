В Токио обнаружено уникальное месторождение кобальта

Вблизи Токио на океанском дне, обнаружены значительные залежи породы, богатой кобальтом и прочими редкими металлами.

У ученых давно были мысли о вероятном наличии там редких металлов, однако только сейчас данный район досконально исследовала с помощью робота-батискафа группа научных сотрудников ряда государственных и частных исследовательских центров, - сообщает «ТАСС».

Япония почти не имеет полезных ископаемых, она закупает в больших количествах редкие металлы, нужные для электронной промышленности.