В Токио обнаружено уникальное месторождение кобальта
Вблизи Токио на океанском дне, обнаружены значительные залежи породы, богатой кобальтом и прочими редкими металлами.
У ученых давно были мысли о вероятном наличии там редких металлов, однако только сейчас данный район досконально исследовала с помощью робота-батискафа группа научных сотрудников ряда государственных и частных исследовательских центров, - сообщает «ТАСС».
Япония почти не имеет полезных ископаемых, она закупает в больших количествах редкие металлы, нужные для электронной промышленности.
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