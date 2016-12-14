Токио допустил возможность размещения военных баз США на Курилах

Власти Японии не исключают возможности размещения американских военных баз на двух островах южных Курил.

В прошлом месяце в Москве прошла встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с его японским коллегой Сетаро Яти. В ее ходе Патрушев поинтересовался, появятся ли базы США на двух курильских островах в случае передачи их Японии по Совместной декларации от 1956 года. Яти ответил, что такая возможность существует, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское издание «Асахи».

Присутствие американских военных на островах считают «само собой разумеющимся» и другие чиновники японского правительства. В случае распространения суверенитета Японии на эти территории, они попадут под действие договора безопасности между Токио и Вашингтоном, отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы развивать на Курилах совместные с Токио экономические проекты. Однако если японская сторона сразу же будет настаивать на своем суверенитете над островами, то обсуждение вопроса будет прекращено.