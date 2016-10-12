Токио частично остался без электричества

Более 350 тысяч домов в Токио остались без света, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Специалисты выясняют причины масштабного отключения электроэнергии.

По данным японского телеканала NHK, в результате происшествия на улицах оставшихся без света районов не работают светофоры, а движение регулируют полицейские. Поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились. Без света остались некоторые здания в центре Токио. Пострадала и работа двух линий метро.

Новости по теме
Теги:
Места: Япония
Следующая новость Банк России отметил восстановление потребления в стране

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО