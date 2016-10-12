Токио частично остался без электричества

Более 350 тысяч домов в Токио остались без света, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Специалисты выясняют причины масштабного отключения электроэнергии.

По данным японского телеканала NHK, в результате происшествия на улицах оставшихся без света районов не работают светофоры, а движение регулируют полицейские. Поезда на нескольких железнодорожных линиях остановились. Без света остались некоторые здания в центре Токио. Пострадала и работа двух линий метро.