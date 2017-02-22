Точную причину смерти Виталия Чуркина назовут через несколько недель
Медэкспертам Нью-Йорка требуется несколько недель, чтобы установить точную причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.
По их словам, необходимо провести ряд дополнительных исследований, в число которых входят токсикологическая экспертиза и другие анализы.
В настоящее время медицинское дело российского дипломата передано из госпиталя, в котором он скончался, в Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на агентство АР.
Чуркин скончался 20 февраля. Предполагается, чо причиной смерти стал сердечный приступ.
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