Точную причину смерти Виталия Чуркина назовут через несколько недель

Медэкспертам Нью-Йорка требуется несколько недель, чтобы установить точную причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

По их словам, необходимо провести ряд дополнительных исследований, в число которых входят токсикологическая экспертиза и другие анализы.

В настоящее время медицинское дело российского дипломата передано из госпиталя, в котором он скончался, в Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на агентство АР.

Чуркин скончался 20 февраля. Предполагается, чо причиной смерти стал сердечный приступ.