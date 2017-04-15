В Тобольске по подозрению в получении взятки задержали высокопоставленных полицейских

В Тобольске задержали начальника отдела уголовного розыска Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова. Сообщается, что полицейские обвиняются в получении взятки за «крышевание» интим-салонов.

Как сообщили агентству URA.RU источники, близкие к силовикам, «информация о том, что они крышуют кафе, столовые, салоны красоты, была давно». Подозреваемых схватили в интим-салоне, где они получили взятку в размере 150 тысяч рублей.

Другой источник рассказал изданию, что родственник Дениса Ефремова является сотрудником Роспотребнадзора. Он сообщил корреспонденту URA.RU: «Было очень удобно: если кафе или салон отказывались платить за «крышу», к ним приходила проверка и их закрывали».

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области рассказали, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 5 статье 290 - «получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц». Сотрудники полиции отстранены от занимаемых должностей и в ближайшее время будут уволены.