Ткачев не верит в «обвал» на российском рынке после отмены продуктовых санкций

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что государству и местным производителям не стоит бояться отмены продовольственного эмбарго.

- Никто не знает, отменятся ли санкции в конце 17 года. Нам бы хотелось, чтобы это еще было лет пять. Даже если их и отменят, то ничего такого страшного не произойдет, - сказал чиновник «России 24».

По его мнению, российская продукция стала конкурентоспособной, а граждане РФ «с удовольствием ее покупают».

- Во-первых, мы уже конкурентоспособны, уровень поддержи государством значительный: уровень рентабельности сельхозпроизводства в среднем 20% по России с господдержкой и 10% - без. Во-вторых, девальвация: нельзя забывать, что доллар уже не 30, а 60. В конечном результате, если сравнивать цену через доллар, она становится дороже. И произошло самое главное - отечественный потребитель стал с удовольствием искать на полке русские товары, - отметил министр.