Ткачев не верит в «обвал» на российском рынке после отмены продуктовых санкций

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что государству и местным производителям не стоит бояться отмены продовольственного эмбарго.

- Никто не знает, отменятся ли санкции в конце 17 года. Нам бы хотелось, чтобы это еще было лет пять. Даже если их и отменят, то ничего такого страшного не произойдет, - сказал чиновник «России 24».

По его мнению, российская продукция стала конкурентоспособной, а граждане РФ «с удовольствием ее покупают».

- Во-первых, мы уже конкурентоспособны, уровень поддержи государством значительный: уровень рентабельности сельхозпроизводства в среднем 20% по России с господдержкой и 10% - без. Во-вторых, девальвация: нельзя забывать, что доллар уже не 30, а 60. В конечном результате, если сравнивать цену через доллар, она становится дороже. И произошло самое главное - отечественный потребитель стал с удовольствием искать на полке русские товары, - отметил министр.

Новости по теме
Следующая новость В одном из театров в центре Парижа случился пожар

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО