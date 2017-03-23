Ткачев рассказал о последствиях изменения Турцией условий ввоза зерновых из РФ

Глава Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев рассказал о возможных последствиях решения властей Турции изменить условия ввоза российских зерновых в страну.

По его словам, Россия может полностью прекратить ввоз в Турцию пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса.

Министр также отметил, что Россия планировала дальнейшее снятие ограничений на ввоз турецких сельхозтоваров, напомнив, что ранее было снято эмбарго на ввоз цитрусовых и косточковых, лука, капусты, гвоздики и других продовольственных товаров.

При этом турецкая сторона так и не обеспечила доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок.

Теперь Минсельхоз поставил под сомнение искренность намерений Анкары по выстраиванию прочных взаимоотношений, сообщает «Экономика сегодня».

Ткачев выразил уверенность, что новые рынки сбыта для российской сельскохозяйственной продукции найдутся быстро.