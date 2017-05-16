Тимур Бекмамбетов стал самым успешным режиссером России

Режиссер Тимур Бекмамбетов стал самым коммерчески успешным кинематографистом страны.

По версии журнала «Forbes», он возглавляет список с большим отрывом ото всех иных российских режиссеров. Всего были изучены результаты 20 кинематографистов.

За основу рейтинга взят совокупный финансовый результат - положительная разница между бюджетами и сборами картин, сообщает ТАСС.

Финансовый результат Бекмамбетова составил 430 млн долларов, его самой успешной картиной стала лента «Особо опасен».

Второе и третье места заняли Леван Габриадзе и Федор Бондарчук.

Режиссер Никита Михалков вообще не попал в список журнала.