Тимур Бекмамбетов стал самым успешным режиссером России
Режиссер Тимур Бекмамбетов стал самым коммерчески успешным кинематографистом страны.
По версии журнала «Forbes», он возглавляет список с большим отрывом ото всех иных российских режиссеров. Всего были изучены результаты 20 кинематографистов.
За основу рейтинга взят совокупный финансовый результат - положительная разница между бюджетами и сборами картин, сообщает ТАСС.
Финансовый результат Бекмамбетова составил 430 млн долларов, его самой успешной картиной стала лента «Особо опасен».
Второе и третье места заняли Леван Габриадзе и Федор Бондарчук.
Режиссер Никита Михалков вообще не попал в список журнала.
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