Тимошенко высказалась за исключение Надежды Савченко из своей партии

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила за исключение из фракции экс-летчицы Надежды Савченко, осужденной в России за пособничество в убийстве российских журналистов в Донбассе.

По словам Тимошенко, в ближайшее время состоится заседание партии «Батькивщина», на котором будет рассмотрен вопрос исключения из партии Надежды Савченко. Окончательное решение будет принято после разговора с самой экс-летчицей.

- У Савченко с партией «Батькивщина» нет ничего общего, – сказала Тимошенко, добавив, что она может заниматься тем, чем хочет и сама планировать свою деятельность.

Надежду Савченко решили исключить из партии после ее встречи с лидерами ДНР и ЛНР. Выступая на брифинге в Киеве, она заявила, что во время переговоров видела в своих собеседниках не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры, сообщают «Народные новости».

Ранее также появились сообщения, что на Украине собираются обвинить Савченко в государственной измене.