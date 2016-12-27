Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

В интервью телеканалу NewsOne лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя курс на упрощение экономики страны, сравнила украинцев с папуасами.

- Мы, будто бы папуасы, торгуем сырьем: зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей, — цитирует Тимошенко RT.

По словам лидера бывшего премьер-министра, Украине стоит брать пример с Италии, которая не торгует сырьем, а продает пиццу, печенье, спагетти и зарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Киев.