Тимошенко сравнила украинцев с папуасами
В интервью телеканалу NewsOne лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя курс на упрощение экономики страны, сравнила украинцев с папуасами.
- Мы, будто бы папуасы, торгуем сырьем: зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей, — цитирует Тимошенко RT.
По словам лидера бывшего премьер-министра, Украине стоит брать пример с Италии, которая не торгует сырьем, а продает пиццу, печенье, спагетти и зарабатывает с одного гектара в десять раз больше, чем Киев.
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