Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

Необходимо принять закон об оккупированных территориях, а также ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, заявила лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

- Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями, — цитирует «РИА Новости» слова Тимошенко.

Она также отметила, что обострение ситуации в Донбассе угрожает экологической и гуманитарной безопасности.

Кроме того, возможность введения военного положения в Донбассе не исключила и замглавы крупнейшей в Раде фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко. В свою очередь замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что введение военного положения в Донбассе пока не обсуждается.

Бои в районе Авдеевки, расположенной вблизи Донецка, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями оружия.