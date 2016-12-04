Тимошенко предложила ликвидировать пост президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагает ликвидировать пост президента страны.

- Тот «иконостас», кроме первого президента (Леонида Кравчука), практически такой, что Украине следует сделать выводы, - цитирует ТАСС слова Тимошенко.

Вместе с тем, лидер «Батькивщины» отметила, что заняла бы пост главы государства, чтобы изменить Украину. В случае победы на выборах Тимошенко пообещала вернуть украинцам недра и землю, а также отметила, что инициировала бы принятие новой конституции, чтобы люди могли влиять на власть .

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