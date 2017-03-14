Тимошенко предложила «демонтировать» действующую власть на Украине
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что нынешняя украинская власть должна быть «демонтирована», поскольку полностью контролируется и управляется извне.
По словам Тимошенко, итогом подчинения власти внешнему управлению может стать «полная финансовая колонизация» страны, сообщает «ТВ-Центр» со ссылкой на украинские СМИ. Кто именно руководит властями Украины, она не уточнила.
Тимошенко полагает, что в первую очередь должны быть уволены украинский премьер-министр Владимир Гройсман и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
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