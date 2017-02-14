Тимошенко ответила на слова о «матери коррупции»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, назвавшему ее «матерью коррупции и популизма».

По мнению Тимошенко, высказывание Гройсмана свидетельствует о том, что она приняла верное решение, предложив Верховной раде Украины обсудить проект постановления об отставке премьер-министра страны.

- Все эти образы — свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно, — заявила Тимошенко, поблагодарив Гройсмана за «валентинку».

Она также отметила, что слова, сказанные в ее адрес, оскорбительны и несовместимы с позицией премьер-министра Украины, потому как свидетельствуют о его неадекватности.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман назвал экс-премьера страны, лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко матерью украинской экономической слабости, коррупции и популизма. По его мнению, за двадцать лет своей политической деятельности Тимошенко сделала все, чтобы уничтожить Украину, сообщает «РБК».

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