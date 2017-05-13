Тимошенко объявила политизированным дело о госизмене Януковича

Руководитель украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что дело о госизмене бывшего президента ураины Виктора Януковича является политизированным.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина». Она пояснила, что власти страны «строят путь для оправдания Януковича». По ее мнению, факт обвинения Януковича со стороны генпрокуратуры позволяет «признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора».

Тимошенко заявила, что были нарушены все процедуры, которые Европейский суд оценивает как основополагающие. Она добавила: «Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях».

Ранее Газета.ru сообщала, что Тимошенко обвинила украинского президента Петра Порошенко в нарушениях во время выборов в объединенных территориальных общинах.