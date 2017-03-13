Тимошенко объяснила отказ от знаменитой косы
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отказалась от косы, долгое время бывшей неотъемлемой частью ее образа, из-за стремления выглядеть более женственно.
«Некоторые говорят, что когда я заплетаю косу, это – боевой раскрас. И я иду на какую-то политическую войну… Но сейчас я решила немного меняться… и думаю, что сейчас, я стала больше похожа на женщину, чем на бойца», - сказала она в интервью ТСН.
В то же время Тимошенко отметила, что коса очень удобна. Она не отнимает много времени, в ней можно спать в автомобилях и участвовать в митингах при любой погоде.
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