Тимошенко обвиняет Порошенко в захвате земель

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила семью президента Украины Петра Порошенко в захвате фермерских земель. Также она указала на отсутствие стратегии по развитию семейных ферм в стране.

Тимошенко отметила, что число фермерских хозяйств на Украине стремительно сокращается – за год их стало на шесть тысяч меньше, сообщает РИА Новости.

Причина, по мнению политика, кроется в том, что "сотнями и тысячами гектаров земли владеет одиннадцать семей, приближенных к власти".

"Страшно сказать, кому принадлежит одна из таких семей. Это наш президент", — заявила Тимошенко.