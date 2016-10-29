Тимошенко обвиняет Порошенко в захвате земель
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила семью президента Украины Петра Порошенко в захвате фермерских земель. Также она указала на отсутствие стратегии по развитию семейных ферм в стране.
Тимошенко отметила, что число фермерских хозяйств на Украине стремительно сокращается – за год их стало на шесть тысяч меньше, сообщает РИА Новости.
Причина, по мнению политика, кроется в том, что "сотнями и тысячами гектаров земли владеет одиннадцать семей, приближенных к власти".
"Страшно сказать, кому принадлежит одна из таких семей. Это наш президент", — заявила Тимошенко.
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