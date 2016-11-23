Тимошенко обвинила Порошенко в увеличении капитала на низком курсе гривны

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко – единственный в стране человек, заработавший на низком курсе гривны, причем ему удалось приплюсовать к своим капиталам около двух миллионов долларов.

- Я также хочу, чтобы общество задало вопрос Петру Алексеевичу Порошенко, как так получилось, что он единственный человек в стране, который заработал от падения курса гривны почти 50 млн гривен, - цитирует Тимошенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал крупные инвестиции в привязанные к курсу доллара государственные облигации, что приносит ему значительную прибыль.

Тимошенко раскритиковала главу государства еще и за поддержку главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

- Фонд гарантирования вкладов, по нашему убеждению, на коррупционной основе оценил фонды ликвидированных НБУ банков, которые стоят 448 миллиардов гривен (около 17 миллиардов долларов) всего в 99 миллиардов гривен (около 3,8 миллиарда долларов). Запомните эту цифру – более чем в три раза они недооценили активы тех банков, которые они убили, - заявила Тимошенко.

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