Тимошенко обвинила Порошенко в организации против нее «грязной кампании»

Партия «Батькивщина» выступила с заявлением, в котором обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации «грязной информационной кампании» против лидера партии Юлии Тимошенко.

«В течение последних трех недель в интернет-СМИ и региональных газетах постепенно разворачивается мощная и откровенно заказная грязная информационная кампания против политической партии «Батькивщина» и ее лидера Юлии Тимошенко. По нашей информации, за этой кампанией стоят лично президент Украины Петр Порошенко и министр информационной политики Юрий Стець», - цитирует ТАСС текст опубликованного «Батькивщиной» документа.

По данным партии, кампания включает в себя публикацию в СМИ и социальных сетях информации «о несуществующих имениях и самолетах Юлии Тимошенко», «политических договоренностях «Батькивщины» с другими политическими силами, «якобы существующих связях между «Батькивщиной» и Кремлем».

В партии заверили, что информация не соответствует действительности.

С просьбой вмешаться в ситуацию и дать ей оценку «Батькивщина» обратилась в международную неправительственную организацию по защите свободы прессы и журналистов «Репортеры без границ», а также в неправительственную международную организацию по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International.

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