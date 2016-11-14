Тимошенко обратилась к гражданам Украины с просьбой организовать новый Майдан

Выступая в Верховной раде, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинских граждан 15 ноября выйти на бессрочную акцию протеста против повышения тарифов на ЖКХ, падения гривны и утери гражданами страны своих банковских вкладов.

- Сегодня только люди смогут восстановить справедливость и поставить власть на место. Завтра утром граждане, в том числе пенсионеры, выйдут на бессрочную акцию протеста против падения курса гривны, повышения тарифов, за возвращение своих банковских вкладов, — цитируют Тимошенко «Известия» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По словам лидера фракции, президент страны Петр Порошенко расставил на все ключевые посты своих бизнес-партнеров и вместе с Национальным банком поощряет коррупцию.

Тимошенко обратила внимание на то, что любого, высказывает несогласие с нынешним курсом президента и правительства, причисляют к «ставленникам Кремля», в то время как простой народ от всего, что творится в государстве, попросту устал.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Киеве должна начаться акция протеста вкладчиков обанкротившихся банков. К массовым акциям протеста намерены присоединиться около 50 тысяч членов различных профсоюзов.

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