The Times ожидает штурма Алеппо с прибытием авианосца «Адмирал Кузнецов»

Российское командование планирует начать полномасштабную военную операцию по освобождению сирийского Алеппо с прибытием в район группы российских кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

Такую версию развития событий предлагает The Times со ссылкой на «надежные источники» в западных спецслужбах.

Анонимный собеседник издания выразил серьезную обеспокоенность тем, что подобные действия России могут привести к «значительной гуманитарной катастрофе», - сообщают «Известия».

Ранее аналогичную точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что российский военный флот приближается к берегам Сирии, чтобы нанести новые удары по Алеппо.

Западные СМИ также сообщили, что российские корабли сопровождают три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами.