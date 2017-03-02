Тимакова назвала расследование Навального о Медведеве предвыборным выпадом

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова назвала публикацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве пропагандистским выбором осужденных персонажей, вообразивших себя участниками президентской кампании.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс», комментировать подобные публикации совершенно бессмысленно, так как материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Ранее ФБК опубликовал расследование о российской и зарубежной недвижимости, якобы принадлежащей Медведеву. Навальный утверждает, что глава правительства РФ владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». При этом представители ФБК утверждают, что владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат никому».

Оппозиционер Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента РФ, несмотря на обвинительный приговор по делу «Кировлеса». Он также заявил, что оспорит в Конституционном суде норму закона, запрещающую ему баллотироваться на пост президента. 8 февраля Ленинский суд Кирова вынес обвинительный приговор Навальному по делу «Кировлеса». Его приговорили к пяти годам условно, а также оппозиционеру назначен штраф в 500 тысяч рублей.