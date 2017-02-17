Тиллерсону не хватило места в отелях Бонна
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не смог снять номер в отеле в немецком городе Бонн, куда он прибыл на совещание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц G20.
Как уточняется в материале, на момент подтверждения Тиллерсоном своего участия в совещании, все номера в отелях города уже были забронированы.
Организаторы совещания министров иностранных дел G20 в Бонне вынуждены были поселить Тиллерсона в санатории, расположенном в 30 минутах езды от города.
Отмечается, что санаторий расположен в немецкой деревне, известной своими горячими источниками, сообщает ТАСС.
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