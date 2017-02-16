Тиллерсону не дали закончить вступительное слово во время встречи с Лавровым
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не смог завершить свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, так как его прервали организаторы от американской стороны.
- Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть, - успел сказать Тиллерсон до того момента, когда организаторы попросили журналистов покинуть помещение.
При этом журналист AP Мэттью Ли успел спросить Лаврова, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ответил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, сообщает ТАСС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.
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