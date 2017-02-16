Тиллерсону не дали закончить вступительное слово во время встречи с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не смог завершить свое вступительное слово на первой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, так как его прервали организаторы от американской стороны.

- Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть, - успел сказать Тиллерсон до того момента, когда организаторы попросили журналистов покинуть помещение.

При этом журналист AP Мэттью Ли успел спросить Лаврова, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения. Лавров ответил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели первую встречу в преддверии министерского заседания G20 в Бонне.