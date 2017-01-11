Тиллерсон заявил о незыблемости принципа коллективной обороны НАТО

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп считает незыблемым принцип коллективной обороны НАТО. Такое заявление сделал Рекс Тиллерсон, который займет в новой администрации пост госсекретаря США.

- США будут отстаивать это обязательство, - цитирует Тиллерсона ТАСС.

На вопрос члена комитета по иностранным делам Сената США, будет ли администрация Трампа готова в военном плане прийти на помощь, к примеру, Эстонии, Латвии или Литве в случае нападения на кого-либо из них России, будущий глава Госдепа ответил утвердительно.

- Если консенсус членов НАТО заключается в том, что это - надлежащее использование статьи 5, то да, - ответил глава американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.

Статья 5 Североатлантического договора от 1949 года предусматривает коллективный ответ в случае нападения на кого-либо из членов НАТО.

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Места: США
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