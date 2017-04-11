Тиллерсон заявил о неважности конфликта на Украине для американцев
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что американских налогоплательщиков не должен волновать кризис на Украине.
По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон, выступая на встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7), открыто поинтересовался, почему США должна интересовать ситуация на Украине.
«Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу. Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части и слабую», — цитирует «РИА Новости» ответ Эйро на вопрос Тиллерсона.
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