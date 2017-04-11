Тиллерсон заявил о неважности конфликта на Украине для американцев

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что американских налогоплательщиков не должен волновать кризис на Украине.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Тиллерсон, выступая на встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7), открыто поинтересовался, почему США должна интересовать ситуация на Украине.

«Это в интересах американских налогоплательщиков — иметь защищенную, сильную политически и экономически Европу. Вы не хотите слабую Европу, разбитую на маленькие части и слабую», — цитирует «РИА Новости» ответ Эйро на вопрос Тиллерсона.