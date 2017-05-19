Тиллерсон заявил о готовности США защитить Южную Корею от КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил обязательства Вашингтона защищать Южную Корею от КНДР, говорится в сообщении госдепартамента.

Об этом он заявил в ходе встречи с послом Южной Кореи Хон Сок Хеном.

Кроме того, на переговорах также обсуждалась важность продолжения тесной координации между США и Южной Кореей, сообщает «РИА Новости».

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