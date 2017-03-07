Тиллерсон заверил Киев в сохранении санкций против России

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал, что санкции в отношении России продолжат действовать.

По его словам, ограничения сохранятся до полного выполнения минских соглашений, «прекращения агрессии и деокупации Донбасса и Крыма», сообщается на сайте МИД Украины.

Тиллерсон также заверил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а Климкин, в свою очередь, поблагодарил его за солидарность в борьбе «против агрессии РФ».