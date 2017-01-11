Тиллерсон верит в правдивость доклада спецслужб о «русских хакерах»

Отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам, будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у него нет оснований не доверять докладу американских спецслужб о причастности РФ к кибератакам на компьютерные системы страны.

- Я читал межведомственный доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия, о которых вы сказали, были предприняты, — цитирует Тиллерсона РИА «Новости».

Комментируя возможное участие в организации хакерских атак президента РФ Владимира Путина бизнесмен из Техаса заметил, что не располагает достаточной информацией, чтобы утверждать это однозначно, но при этом допустил, что подобного рода решения не принимаются в Москве без ведома первого лица.

Тиллерсон вместе с тем отметил, что у него не было секретных брифингов со спецслужбами США на тему хакеров.