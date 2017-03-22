Тиллерсон призвал Сенат США признать Черногорию членом НАТО

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обратился в Сенат с предложением о ратификации членства Черногории в НАТО.

По его словам, вхождение Черногории в состав альянса полностью соответствует интересам США. Однако сенаторы восприняли его предложение без энтузиазма, сообщает НСН.

Соглашение о вступлении Черногории в НАТО было подписано еще в мае прошлого года. В законную силу оно вступит только после ратификации всеми членами сообщества.