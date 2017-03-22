Тиллерсон призвал Сенат США признать Черногорию членом НАТО

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обратился в Сенат с предложением о ратификации членства Черногории в НАТО.

По его словам, вхождение Черногории в состав альянса полностью соответствует интересам США. Однако сенаторы восприняли его предложение без энтузиазма, сообщает НСН.

Соглашение о вступлении Черногории в НАТО было подписано еще в мае прошлого года. В законную силу оно вступит только после ратификации всеми членами сообщества.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Европа
Организации: НАТО
Следующая новость Украинский журналист хочет отблагодарить Захарову цветами и кофе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО