Тиллерсон призвал Сенат США признать Черногорию членом НАТО
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон обратился в Сенат с предложением о ратификации членства Черногории в НАТО.
По его словам, вхождение Черногории в состав альянса полностью соответствует интересам США. Однако сенаторы восприняли его предложение без энтузиазма, сообщает НСН.
Соглашение о вступлении Черногории в НАТО было подписано еще в мае прошлого года. В законную силу оно вступит только после ратификации всеми членами сообщества.
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