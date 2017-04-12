Тиллерсон назвал встречу в Кремле продуктивной
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым была очень продуктивной.
Он отметил, что американо-российские отношения и уровень доверия между странами находятся «на самом низком уровне». Тиллерсон подчеркнул, что «две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел», - передает РИА «Новости».
Лавров, в свою очередь, отметил, что госсекретарь не ставил никаких ультиматумов России и не угрожал новыми санкциями. «Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые у нас были на повестке дня, в том числе — а таких большинство — по которым у нас существуют проблемы», - пояснил министр.
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