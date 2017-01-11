Тиллерсон назвал неприемлемыми действия России в Сирии
Будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что действия России в Сирии - образец «неприемлемого поведения», однако он не стал бы торопиться обвинять Москву в военных преступлениях.
- Я бы не стал опираться только на публичные сообщения. Мне бы хотелось получить подтверждение от оборонных и разведывательных структур, которые предоставили бы неопровержимые доказательства, - цитирует Тиллерсона ТАСС.
Американский бизнесмен из Техаса, которому новый президент США Дональд Трамп предложил должность главы внешнеполитического ведомства, не уточнил, какими источниками информации он пользовался, когда составил свое мнение о «неприемлемом поведении» России в Сирии.
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