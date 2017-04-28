Тиллерсон допустил возможность принятия «военных мер» в отношении КНДР
Вашингтон предпочитает оказывать дипломатическое и экономическое воздействие на Северную Корею, но при необходимости готов и к военным мерам. Об этом заявил глава Госдепартамента СЩА Рекс Тиллерсон на заседании Совбеза ООН.
По его словам, нормальные отношения с КНДР невозможны. Штаты предлагают усилить финансовую изоляцию Северной Кореи и ужесточить уже действующие ограничения, а также ввести новые, сообщает ТАСС.
Наряду с этим Штаты призывают другие страны понизить уровень дипломатических отношений с Пхеньяном или вовсе разорвать их.
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