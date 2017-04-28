Тиллерсон допустил возможность принятия «военных мер» в отношении КНДР

Вашингтон предпочитает оказывать дипломатическое и экономическое воздействие на Северную Корею, но при необходимости готов и к военным мерам. Об этом заявил глава Госдепартамента СЩА Рекс Тиллерсон на заседании Совбеза ООН.

По его словам, нормальные отношения с КНДР невозможны. Штаты предлагают усилить финансовую изоляцию Северной Кореи и ужесточить уже действующие ограничения, а также ввести новые, сообщает ТАСС.

Наряду с этим Штаты призывают другие страны понизить уровень дипломатических отношений с Пхеньяном или вовсе разорвать их.