Тиллерсон будет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения

Сотрудничество Соединенных Штатов и Российской Федерации должно строиться с учетом взаимного уважения интересов друг друга. Такое заявление сделал будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Выступая перед членами комитета по иностранным делам Сената США, американский бизнесмен из Техаса подчеркнул, что Вашингтон продолжит исполнять свои обязательства перед партнерами, и Москва должна это понять и принять.

- Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это, — цитирует Тиллерсона РИА «Новости».