В Тихом океане нашли пропавшую столетие назад субмарину

Подводная лодка ВМС Австралии HMAS AE1, которая пропала более 100 лет назад, обнаружена у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Лодка исчезла в сентябре 1914 года, открыв тем самым счет потерь союзников в Первой мировой войне. На борту подводного корабля находились 35 человек.

Обнаружило субмарину на глубине 300 метров поисковое судно Furgro Equator. Точное ее местонахождение пока не раскрывается. Австралийские власти намерены осудить с гвинейским руководством дальнейшие действия в отношении погибшего корабля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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