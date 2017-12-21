В Тихом океане нашли пропавшую столетие назад субмарину
Подводная лодка ВМС Австралии HMAS AE1, которая пропала более 100 лет назад, обнаружена у берегов Папуа-Новой Гвинеи.
Лодка исчезла в сентябре 1914 года, открыв тем самым счет потерь союзников в Первой мировой войне. На борту подводного корабля находились 35 человек.
Обнаружило субмарину на глубине 300 метров поисковое судно Furgro Equator. Точное ее местонахождение пока не раскрывается. Австралийские власти намерены осудить с гвинейским руководством дальнейшие действия в отношении погибшего корабля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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