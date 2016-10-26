В Тихом океане горит рыболовное судно
Рыболовецкое судно с 52 людьми на борту горит в Тихом океане. Пожар начался после столкновения с другим судном.
Пожар происходит в 500 километрах от берегов Японии, сообщает "Интерфакс". Японские власти направили на место происшествия спасателей. Рыболовецкое горящее судно принадлежит Тайваню.
Власти Тайваня сообщили, что жертв и пострадавших при пожаре на корабле нет. Обстоятельства и подробности происшествия уточняются. Экипаж ведет борьбу с огнем.
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