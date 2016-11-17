На дне Тихого океана нашли следы мегаизверженый вулкана
В далекую эпоху динозавров дно Тихого океана было сильно изменено из-за 3-х мощнейших извержений лавы и выбросов вулканического газа.
Американские ученые в целях опыта исследовали пробы, взятые со дня Тихого океана. Их исследование привело к тому, что геологи даже смогли определить приблизительное время данных извержений. Случились они 90, 120 и 140 миллионов лет назад,- сообщает «Актуальные Новости».
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